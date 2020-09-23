Мэр Тернополя вылечился от Covid-19
Мэр Тернополя Сергей Надал, у которого в начале сентября выявили коронавирус, полностью вылечился от Covid-19.
Об этом он 23 сентября сообщил "Стране".
"Я уже вылечился полностью. Больничный закрыт, и с понедельника я уже полноценно на работе", - заявил Сергей Надал.
Напомним, недавно коронавирусом заразился мэр Харькова Геннадий Кернес. На лечение его вывезли в Германии. А недавно его пасынок Родион Гайсинский сообщил, что Кернес готовится к выписке из "Шарите".
Также мы писали о том, что глава Тернопольской ОГА также болел Covid-19. Об инфицировании Владимира Труша стало известно в конце августа.
Кроме того, сообщалось, что 23 сентября число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 497 человек.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.