Мэр Тернополя Сергей Надал, у которого в начале сентября выявили коронавирус, полностью вылечился от Covid-19.

Об этом он 23 сентября сообщил "Стране".

"Я уже вылечился полностью. Больничный закрыт, и с понедельника я уже полноценно на работе", - заявил Сергей Надал.

Напомним, недавно коронавирусом заразился мэр Харькова Геннадий Кернес. На лечение его вывезли в Германии. А недавно его пасынок Родион Гайсинский сообщил, что Кернес готовится к выписке из "Шарите".

Также мы писали о том, что глава Тернопольской ОГА также болел Covid-19. Об инфицировании Владимира Труша стало известно в конце августа.

Кроме того, сообщалось, что 23 сентября число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 497 человек.