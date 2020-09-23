Сергей Надал постепенно приступает к работе после перенесенного коронавируса. Фото: Facebook/ Сергій Надал

Мэр Тернополя Сергей Надал, у которого в начале сентября выявили коронавирус, полностью вылечился от Covid-19.

Об этом он 23 сентября сообщил "Стране". 

"Я уже вылечился полностью. Больничный закрыт, и с понедельника я уже полноценно на работе", - заявил Сергей Надал.

Напомним, недавно коронавирусом заразился мэр Харькова Геннадий Кернес. На лечение его вывезли в Германии. А недавно его пасынок Родион Гайсинский сообщил, что Кернес готовится к выписке из "Шарите".

Также мы писали о том, что глава Тернопольской ОГА также болел Covid-19. Об инфицировании Владимира Труша стало известно в конце августа.

Кроме того, сообщалось, что 23 сентября число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 497 человек.

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