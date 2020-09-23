Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая была запланирована на среду, 22 сентября, уже началась. Она проходит в Закарпатской области.

Об этом написал в своем Twitter глава МИД Украины, в среду, 22 сентября.

"Сегодня посещаем знаменитое украинское Закарпатье вместе с Петером Сийярто. Каждая минута времени, инвестированная в диалог, общение и лечение ран украино-венгерских отношений, стоит часов недоразумений и споров, которые возникают, когда такого общения нет", - поделился он.

Напомним, мы анонсировали эту встречу ранее. Как сообщалось, главы МИД примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности углубление экономического сотрудничества, развитие пограничной инфраструктуры и обеспечение прав национальных меньшинств.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут встретиться в ближайшем будущем, чтобы наладить двусторонние отношения, которые сейчас переживают кризис.