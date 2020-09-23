Сегодня около 12:30 в небе Киева были замечены американские конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США. Полет прошел в рамках учений Сил специальных операций "Fiction Urchin".

Об этом в среду, 23 сентября, информирует пресс-служба посольства США в Украине.

"Сегодня возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, помашите рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать над Киевом", - говорится в сообщении.

Также в посольстве рассказали, что в это время можно было увидеть полеты самолетов MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Тем временем президент Украины Владимир отправился в Николаевскую область наблюдать за первым пуском американских ракет Javelin.

Ранее мы писали, что в понедельник началась полевая фаза украинско-американских военных учений "Rapid Trident - 2020".