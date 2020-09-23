Президента России Владимира Путина не приглашали на церемонию инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко, которая сегодня прошла в тесном кругу.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. При этом он не исключил, что российский президент может позвонить Лукашенко, чтобы его поздравить.

По словам Пескова, до сегодняшнего дня в Кремле не знали о запланированной на утро среды, 23 сентября, инаугурации президента Беларуси.

"Я лично не располагал информацией об этом",- заявил Дмитрий Песков и добавил, что присутствие иностранных лидеров на церемонии вступления в должность белорусского президента не предполагается по протоколу.

От других комментариев по этому поводу Песков воздержался.

"Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства", - добавил спикер Кремля.

Ранее "Страна" писала о том, что во время тайной инаугурации Лукашенко возле его резиденции задержали двух человек.

Также мы сообщали, что после тайной инаугурации Бацьки оппозиция призвала белорусов к бессрочным акциям протеста.