В Беларуси после тайной инаугурации Александра Лукашенко оппозиционеры призвали белорусов к акции неповиновения. С такой инициативой выступил Координационный совет белорусской оппозиции.

Как заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушка, оппозиционеры выступают за бессрочную акцию неповиновения и требуют новых президентских выборов.

По словам Латушко, инаугурация Александра Лукашенко проходила фактически в режиме секретности и без традиционной видеотрансляции.

Об этом передает Телеграм-канал "Подъем".

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, инаугурация которого тайно прошла в очень тесном кругу, заявил, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов. При этом еще в среду утром окружение белорусского лидера говорило, что дата иннаугурации еще не известна.

Также мы сообщали, что во время сегодняшней иннаугурации Бацьки возле его резиденции задержали двух человек.