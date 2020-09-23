Министерство иностранных дел (МИД) Польши передаёт в архив так называемый Варшавский договор, подписанный в Варшаве в 1955 году странами социалистического блока в ответ на создание блока НАТО.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Польши Збигнева Рау сообщает агентство РИА "Новости", в среду, 23 сентября.

"Мы символически отделяемся от него, признавая, что он является документом исключительно архивным и не понадобится нам", - сказал глава МИД.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был подписан 14 мая 1955 года во время совещания в Варшаве по обеспечению мира и безопасности в Европе. Документ подписали, СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия. Варшавский договор оформил создание военного союза социалистических стран Европы в ответ на присоединение ФРГ к НАТО.

Договор вступил в силу 5 июня 1955 года. 1 июля 1991 года был подписан протокол о полном прекращении его действия.

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