На белорусском государственном телеканале "Беларусь 1" показали сюжет о церемонии присяги Александра Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Текст присяги в сюжете вместо президента зачитывала ведущая новостей, а сам он длился две минуты. При этом по госканалу не показали кадров из Дворца Независимости, где проходило мероприятие.

После церемонии инаугурации Лукашенко белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту. Об этом сообщает Телеграм-канал "Подъем".

Между тем, Координационный совет оппозиции Беларуси призвал к бессрочной акции неповиновения после инаугурации.

Напомним, "Страна" уже писала, что инаугурация Лукашенко прошла тайно и в очень тесном кругу. Сам он заявил, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов. А во время самой церемонии у резиденции Лукашенко были задержаны два человека.

Также мы сообщали, что Европарламент ранее заявлял. что с 5 ноября Лукашенко перестанет считаться президентом Беларуси. Между тем, по данным ЦИК Беларуси, он набрал 80% на прошедших выборах.