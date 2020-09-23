Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что законопроект о локализации производства противоречит соглашениям об ассоциации с ЕС и договоренностям о сотрудничестве с ВТО. Дипломат сказал, что в условиях коронакризиса все государства стремятся защитить свою экономику, однако делать это в обход международных обязательств недопустимо.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", опубликованном в среду, 23 сентября.

Так, Маасикас заявил, что законопроект о локализации производства должен быть "даже не поставлен на паузу, а совсем забыт".

"Текст законопроекта идет против Соглашения об Ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Наш месседж в этом отношении очень ясен. Все страны мира сейчас пострадавших от коронавируса, и все правительства ищут пути, как поддержать свои экономики... Но нельзя использовать меры, которые идут против международных обязательств. Здесь ситуация понятна", - сказал посол.

По его словам, протекционизм не работает в условиях глобализации и существующих экономических взаимосвязей, однако из-за кризиса в ЕС все чаще слышат об "украинском типе рыночной экономики", которая не столь "подвержена влиянию" Евросоюза и это "очень настораживает".

"И если кто-то думает, что есть какой-то уникальный тип капитализма, проведите сравнение с Польшей, ВВП которой в 1990 году был таким же, как в Украине. Это должно дать вам неприятный, но четкий ответ по "украинскому пути капитализма", - добавил дипломат.

Он также отметил, что роль иностранцев в наблюдательных советах украинских госпредприятий сейчас ставится под сомнение.

"Я не хочу вдаваться в какие-то индивидуальные случаи, но есть причина, почему предыдущая украинская администрация решила приглашать опытных людей со знанием лучших мировых практик, чтобы помочь украинским компаниям", - считает Маасикас.

Он добавил, что за последние пару лет денежные переводы от украинцев, работающих за рубежом, в четыре раза превышают объем иностранных инвестиций в Украину.

"Разве это устойчивая модель для украинской экономики?" - риторически спросил посол ЕС и добавил, что на ситуацию может повлиять судебная система, благоприятные условия для инвестиций и другие факторы.

"Когда вы рискуете своими деньгами, решаете инвестировать ваши деньги, вы должны быть уверены, что если начнутся проблемы с вашим партнером, если не будут выполняться договоренности, то у вас будет возможность пойти в суд и добиться правосудия. Это к сожалению, не то, что чувствуют потенциальные инвесторы в Украине. Возьмем судебную реформу. Я надеюсь, что кто-то серьезно готовится ко "второму акту", но пока я этого не вижу. Это большая проблема, одна из ключевых", - сказал Маасикас.

Напомним, 5 июля посол Евросоюза обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. В нем он раскритиковал попытки украинских властей поддержать отечественное машиностроение при помощи принятия законопроекта №3937. С критикой этого законопроекта позже выступил и глава украинского правительства.

В свою очередь вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предположила, что действие проекта закона не будет применяться по отношению к странам ЕС и ВТО. По состоянию на сегодня законопроект прошел первое чтение в Верховной Раде.