В Винницкой области пропавшего двухлетнего ребенка нашли мертвым. Его тело спасатели достали из водоема. Это произошло во вторник, 22 сентября после того, как около 14:00 родители малыша заявили об исчезновении сына. Об этом сообщается на сайте региональной ГСЧС.

"22 сентября в 21:05 из реки Каменка, что в селе Дмитрашковка, было извлечено тело двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении.

При проведении совместных поисковых работ сотрудников ГСЧС и Нацполиции, около 16:01 возле местного водоема обнаружены личные вещи ребенка.

Правоохранители устанавливают причины, которые привели к гибели малыша.

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