Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, инаугурация которого тайно прошла в очень тесном кругу, заявил, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов.

Его слова приводит "Белта".

Так, Лукашенко назвал сегодняшний день 23 сентября "торжественным" и добавил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов.

"День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость", - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что этот год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период.

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - отметил Лукашенко.

Как передает агентство РИА "Новости", во время тайной церемонии у резиденции Лукашенко были задержаны два человека.

Напомним, Александр Лукашенко набрал выборах 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,09%.

Как мы ранее сообщали, Европарламент откажется признавать Лукашенко переизбранным президентом Беларуси после окончания его каденции 5 ноября этого года.