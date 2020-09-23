На данный момент нет прямой угрозы потери Украиной безвизового режима со странами Европейского союза, однако в ближайшее время властям необходимо обеспечить правовую ясность вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины, назначение директора которого, Артема Сытника, недавно было признано неконституционным.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью для "РБК-Украина", опубликованном в среду, 23 сентября.

Так, на вопрос журналиста о том, существует ли опасность отмены безвиза для Украины на данный момент, дипломат ответил, что в ЕС обеспокоены последними событиями вокруг НАБУ.

"Как вы знаете, был четкий перечень условий для безвизовых поездок. Безвиз - это не только о пересечении границ, это и о доверии. Он включает в себя и институциональные вещи тоже. И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры. Мы обеспокоены последними событиями. Мы, конечно, не комментируем никак решение Конституционного суда. Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена ​​очень быстро", - добавил посол.

Он отметил, что "конституционную ясность" вокруг антикоррупционного ведомства необходимо внести "как можно быстрее".

"Это должно быть приоритетом для власти. Это, конечно, то, за чем Евросоюз и партнеры Евросоюза наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы будем следить за этим очень внимательно", - сказал Маасикас.

Также дипломат прокомментировал заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что безвизовый режим Украины с ЕС поставлен под угрозу.

"Иногда подобные заявления помогают сосредоточить внимание, и в этом их ценность. Но это Еврокомиссия должна оценивать ситуацию и принимать решения. Заявления отдельных членов Европейского парламента имеют вес, но решения за Еврокомиссией", - сказал Маасикас и заявил, что в вопросах безвиза еще не сделали ничего необратимого.

Напомним, 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными часть статей закона о НАБУ. В частности, таковыми определены положения статей, касающихся назначения главы ведомства.

До этого, 28 августа, КС постановил, что указ президента Петра Порошенко пятилетней давности о назначении директором НАБУ Артема Сытника не соответствует Конституции.

Также 17 сентября Рада поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого решения одна из евродепутатов заявила, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за метода определения членов комиссии, которые будут назначать главу САП.