В это воскресенье, 27 сентября, в Украине отмечается прекрасный праздник - День воспитателя! А уже сегодня работники дошкольного образования начинают принимать поздравления от воспитанников и их родителей.
Публикуем поздравления в анимированных гиф, открытках, стихах и прозе, которые можно отправить няням и воспитателям сегодня и в воскресенье, 27 сентября.
Поздравления с Днем воспитателя 2020
Любі наші вихователі,
Найдобріші і найкращі!
Ми вдячні вам безмірно
За працю вашу відмінну,
За сумлінність вам спасибі
Разом з вами наші діти щасливі!
Сегодня воспитателям скажем огромное спасибо
За улыбку доченьки и радость в глазах сына,
За рассказанные сказки и за доброту,
За сюрпризы от Зайчика и ласку трепетную.
Пока мы на работе, вы для детей
И мама, и строгий наставник,
И подруга, что всех милей,
Пусть праздник самым радостным станет для вас и для детей!
Пусть наша жизнь – не всегда красочна, словно кино,
Зато воспитатели ее видят ярко!
Мы хотим поздравить вас с праздником –
Держите всегда высоко марку!
Пусть дети будут умны и послушны,
Всегда верят в сказку и чудо,
Пусть растут весело, дружно.
Для вихователя в дитсадочку
Кожний хлопчик - за синочка,
Мила дівчинка за доньку.
До вас тягнуться їхні долоньки,
Тож зі святом вас щиро вітаємо,
Мати щастя повсякчасно бажаємо!
З днем вихователя дитячого садка!
Нехай вас зігріває усмішка дитяча і краса,
І хай кожен випуск дітей буде щасливим
Бо ж вихователі заслуговують бути найрадіснішими!
Бажаємо ніколи не втомлюватися від дитячого галасу, радіти разом з бешкетниками кожному дню та кожній ідеї. Нехай буде вдосталь терпіння та здоров'я, внутрішньої гармонії, удачі, радості і розуміння!