В это воскресенье, 27 сентября, в Украине отмечается прекрасный праздник - День воспитателя! А уже сегодня работники дошкольного образования начинают принимать поздравления от воспитанников и их родителей.

Публикуем поздравления в анимированных гиф, открытках, стихах и прозе, которые можно отправить няням и воспитателям сегодня и в воскресенье, 27 сентября.

Поздравления с Днем воспитателя 2020

Любі наші вихователі,

Найдобріші і найкращі!

Ми вдячні вам безмірно

За працю вашу відмінну,

За сумлінність вам спасибі

Разом з вами наші діти щасливі!

Сегодня воспитателям скажем огромное спасибо

За улыбку доченьки и радость в глазах сына,

За рассказанные сказки и за доброту,

За сюрпризы от Зайчика и ласку трепетную.

Пока мы на работе, вы для детей

И мама, и строгий наставник,

И подруга, что всех милей,

Пусть праздник самым радостным станет для вас и для детей!

Пусть наша жизнь – не всегда красочна, словно кино,

Зато воспитатели ее видят ярко!

Мы хотим поздравить вас с праздником –

Держите всегда высоко марку!

Пусть дети будут умны и послушны,

Всегда верят в сказку и чудо,

Пусть растут весело, дружно.

Для вихователя в дитсадочку

Кожний хлопчик - за синочка,

Мила дівчинка за доньку.

До вас тягнуться їхні долоньки,

Тож зі святом вас щиро вітаємо,

Мати щастя повсякчасно бажаємо!

З днем вихователя дитячого садка!

Нехай вас зігріває усмішка дитяча і краса,

І хай кожен випуск дітей буде щасливим

Бо ж вихователі заслуговують бути найрадіснішими!

Бажаємо ніколи не втомлюватися від дитячого галасу, радіти разом з бешкетниками кожному дню та кожній ідеї. Нехай буде вдосталь терпіння та здоров'я, внутрішньої гармонії, удачі, радості і розуміння!