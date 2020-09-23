Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновит прямые рейсы из Киева в Нью-Йорк. Уже с 9 декабря текущего года украинцы могут полететь в американский мегаполис.

Такая информация появилась в системе бронирования авиаперевозчика, сообщает Аvianews.

Так, планируется по два рейса в неделю - по средам и воскресеньям, однако на самолете меньшей вместительности Boeing-737. Вылет из Киева - в 10:00, прибытие в Нью-Йорк - в 15:35. Время в пути составит 12 часов 35 минут.

Из Нью-Йорка авиалайнер будет вылетать в 22:10 и прибывать в Киев в 16:30 следующего дня. Время в пути составит 11 часов 20 минут.

Ранее мы писали, что, в связи с запретом на въезд в Украину иностранцам, который действует с 29 августа, авиакомпания МАУ отменила ряд рейсов.

Так же сообщали, в каких рейсах компании МАУ еще произошли изменения и публиковали подробный список.