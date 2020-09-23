В среду, 23 сентября, стало известно что российского оппозиционера Алексея Навального выписали из немецкой клинике Charite, где он находился последние 32 дня.

Результаты немецкой экспертизы говорят о том, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов "Новичок". Об этом же заявляют его сторонники. Российские врачи утверждают, что следов отравления, когда политик находился в омской больнице, не обнаружили. А доказательств следов "Новичка" Германия пока не предоставила.

В Германии и Франции уже высказались по поводу отравления, назвав это "преступлением против европейских принципов". В Европарламенте приняли резолюцию о санкциях и заговорили о возможности остановки строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом противник "Северного потока - 2" Дональд Трамп упрекнул Германию в двойных стандартах.

Собрали хронику болезни Навального, а также, как она повлияла на международные расклады.

От Омска до Берлина. Хроника

20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, когда он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, где российского оппозиционера доставили в местную больницу скорой помощи. Навального ввели в медицинскую кому.

Команда Навального завила об отравлении и настаивала на лечении за границей. Российские медики заявили, что следов отравления не обнаружили. Согласно заключению омских врачей, причиной госпитализации могло стать нарушение обмена веществ.

Омские врачи говорили, что транспортировка может плохо сказаться на состоянии Навального, пока оно не стабилизировалось. Однако 21 августа они дали добро на вывоз оппозиционера - под ответственность его родных. Было очевидно, что решение это согласовано с властями России.

В итоге после 44 часов пребывания в Омске 22 августа Навального вывезли в Берлин чартерным самолетом и положили в клинику Charite.

24 августа немецкие врачи заявили, что обнаружили следы отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. А 2 сентября в Германии заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок".

На это главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что, если бы политик был отравлен, то врачи обнаружили бы у него нарушение работы почек, печени и легких, а этого зафиксировано не было. Сабаев предположил, что ухудшение здоровья могли спровоцировать алкоголь, диеты, стресс и переутомление.

7 сентября политика вывели из комы. Он начал говорить.

14 сентября стало известно, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно встал с кровати и попробовал ходить.

Навальный в клинике Charite с семьей. Фото: Instagram.com/navalny

В этот же день отравление Навального ядом из группы "Новичок" вслед за немецкими коллегами подтвердили эксперты из Франции и Швеции.

18 сентября стало известно, что команда Навального забрала несколько бутылок газированной воды из номера гостиницы в Томске, их вывезли в Германию и позже на одной из них обнаружили следы "Новичка".

23 сентября Навального выписали из стационара берлинской клиники. Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. По оценкам немецких медиков, возможно полное выздоровление оппозиционера, но пока еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его отравления.

Что сейчас говорят в мире об отравлении

Выздоровление Навального шло на фоне международных процессов.

17 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с отравлением. Они выступили за "неотложный запуск международного расследования" отравления Навального с привлечением к нему ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Также в резолюции настаивают на применении санкций, с помощью которых можно будет найти и заморозить счета на территории ЕС, принадлежащих коррумпированным лицам, изобличенным в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Речь о высокопоставленных российских чиновниках. То есть их как бы заочно обвинили в отравлении.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин назвал принятие резолюции свидетельством того, что за ситуацией с отравлением Навального стоят иностранные спецслужбы.

В Германии министр иностранных дел Хайко Маас заявлял, что власти рассматривают возможность остановки строительства газопровода "Северный поток-2". Однако депутаты немецкого Бундестага не смогли принять необходимую резолюцию, поскольку на рассмотрение вынесли сразу два взаимоисключающих проекта этого документа.

В Кремле попросили не связывать строительство газопровода с отравлением Навального. "Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

О том, что строительство "Северного потка-2" не имеет отношение к Навальному заявил и президент Австрии Александер Ван дер Беллен своему коллеге Владимиру Зеленскому.

Из свежих комментариев - выступая на Генассамблее ООН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия "столкнется с последствиям"и, если "немедленно не объяснит" отравление Навального "Новичком".

"Это разъяснение должно быть быстрым и неоспоримым, потому что мы будем обеспечивать соблюдение наших красных линий", - сказал Макрон. При этом он не уточнил, каике шаги предпримет Франция, если Россия не предоставит удовлетворительных объяснений.

При этом в телефонном разговоре с Макроном, который опубликовала французская газета Le Monde, Путин назвал Навального "интернет-смутьяном", который мог принять яд сам.

Дональд Трамп завил, что он не сомневается в выводах немецких врачей, но США только предстоит изучить "цифры и документы" дела. Вообще он ведет себя не слишком активно на фоне этого скандала - больше беспокоятся в Евросоюзе.

Главным образом Трамп возмутился, что после отравления Навального Германия строит "Северный поток-2", требуя защиты НАТО.

"Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом - мы должны защищать Германию как раз от России", - сказал Трамп.

Куда пришла ситуация с Навальным?

Как видим, пока отравление Алексея не привело к санкциям против Москвы. А те, которые рассматриваются на уровне теоретической вероятности, носят персональный характер и ничего критичного в отношения РФ и ЕС не вносят.

Также на уровне Евросоюза пока не дана отмашка блокировать достройку "Северного потока-2".

Понятно, что это результат промежуточный. И все еще может измениться. Особенно, если вскроются какие-то новые обстоятельства отравления Навального, которые дадут повод к новым обвинениям в адрес Москвы.

Но пока все протекает по более благоприятному для Кремля сценарию. Причин этому несколько.

Во-первых, Навальный жив. И относительно быстро пошел на поправку. А это играет в пользу заявлений россиян, которые говорят, что если бы хотели отравить - отравили бы наверняка (это один из нарративов российских СМИ сегодня).

Во-вторых, сам факт, что Москва спокойно выдала Алексея на лечение в Германии, говорит о том, что скрывать было нечего.

В-третьих, появились данные о достаточно необычных соратниках Навального, которые были с ним в день отравления. Речь о Марии Певчих, которая после инцидента мало того, что улетела на самолете с Навальным в Берлин, не дав показаний полиции, так еще и каким-то образом вывезла "отравленную" воду из его гостиничного номера.

Учитывая, что Певчих проживает в Лондоне и поставляет фонду Навального инсайдерскую информацию о счетах российских чиновников за рубежом, в РФ заговорили о следе британской разведки в этом деле.

В пользу этой версии говорит и абсолютно комплиментарное интервью Певчих британской "Би-Би-Си", которая за четыре минуты разговора не задала ни единого вопроса Марии о ее действиях после отравления Навального.

То есть уверенности, что Кремль отравил Навального, в Европе пока нет. Впрочем, повторимся, не исключено, что информацию выпускают дозированно, как было в деле со Скрипалями. И обнаружатся новые факты, компрометирующие Россию.

Пока же ситуация движется к тому, что серьезного разлада по этому поводу между РФ и ЕС не будет. Евросоюз не горит желанием сворачивать историю с "Северным потоком". И дальше заявлений с вопросами в адрес Кремля дело пока не идет.