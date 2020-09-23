Сегодня, 23 сентября, Александр Лукашенко официально стал президентом Беларуси. Церемония в эти минуты проходит во Дворце Независимости в Минске.

Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

На инаугурации Лукашенко присутствуют несколько сотен человек - высшие чиновники, парламентарии, руководители СМИ и деятели науки, культуры и спорта.

Напомним, что еще сегодня утром, 23 сентября, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отказывалась уточнять, когда он официально начнет свою новую каденцию.

"Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - сказала Эйсмонт.

Так же мы рассказывали, что Тихановская требует от Бацьки освободить политзаключенных и пустить в страну спецдокладчика ООН.

В свою очередь Европарламент принял резолюцию, согласно которой Александр Лукашенко перестанет считаться президентом Беларуси и представителем белорусского народа со дня окончания его действующей каденции, а именно с 5 ноября.