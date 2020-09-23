В испанском городе Алькала-де-Энарес под Мадридом осквернили установленный в 2014 году мемориал Небесной сотни.

На памятнике краской из баллончика нарисовали знак анархистов и испортили надпись на мемориальной доске. Об этом в соцсети рассказал волонтер Андрей Модрицкий. По его словам, это не первый случай осквернение мемориала.

"После нескольких лет затишья, как только политическое равновесие в Украине пошатнулось, так называемые "антифашисты" снова поднимают голову и как коты исподтишка вредят", - написал волонтер.

Мемориал в Алькала-де-Энарес был одним из первых в мире памятников Небесной сотне. Его открыли в 2014 году по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский требует наказать виновных в осквернении памятника Голодомора.

Также мы сообщали, что осквернителя могилы Ватутина отпустили на поруки депутата от партии Порошенко.