Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов оплачивать сам штрафы, которые якобы могут наложить на украинских военнослужащих за открытый без приказа огонь по противнику на Донбассе.

Такое заявление экс-президент сделал в эфире программы "Грани" на "34 телеканале", видео обнародовано в Youtube.

"У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали", - сказал Порошенко.

Он также раскритиковал руководство Минобороны за приказ №330, который якобы лишает военнослужащих премий за ответный огонь без приказа. "Это выставит их, защитников Украины на убийство", - добавил экс-президент.

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Напомним, представители "партии войны" резко критикуют приказ Минобороны №330. В нем устанавливаются новые премии военным. И указываются условия, когда их могут срезать. Мы подробно писали, о чем говорится в этом приказе.