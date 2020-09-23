Порошенко заявил, что готов платить украинским бойцам за огонь по противнику без приказа
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов оплачивать сам штрафы, которые якобы могут наложить на украинских военнослужащих за открытый без приказа огонь по противнику на Донбассе.
Такое заявление экс-президент сделал в эфире программы "Грани" на "34 телеканале", видео обнародовано в Youtube.
"У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали", - сказал Порошенко.
Он также раскритиковал руководство Минобороны за приказ №330, который якобы лишает военнослужащих премий за ответный огонь без приказа. "Это выставит их, защитников Украины на убийство", - добавил экс-президент.
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Напомним, представители "партии войны" резко критикуют приказ Минобороны №330. В нем устанавливаются новые премии военным. И указываются условия, когда их могут срезать. Мы подробно писали, о чем говорится в этом приказе.