Бывший народный депутат Давид Жвания подал заявление в Госбюро расследований о совершении им ряда преступлений в составе преступной группы, в которую, по его словам, входили бывший глава государства Петр Порошенко, бывший и.о. президента Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

Об этом политик заявил в ходе своего очередного обращения, опубликованного на его Youtube-канале в среду, 23 сентября.

"Я сейчас нахожусь возле посольства Украины в Минске, куда я сегодня подал официальное заявление о совершении мной преступлений в составе организованной преступной группы. Адресат заявления - Государственное бюро расследований. В заявлении я сообщил о совершении мной уголовных преступлений в составе группы лиц, которая с самого начала принимала участие в Майдане исключительно с целью захвата власти и личного обогащения. В эту группу кроме меня входили Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Олег Тягнибок, Виталий Кличко и некоторые другие люди", - заявил Жвания.

По его словам, он и названные им люди совершили следующие уголовные преступления:

Создание преступной организации, участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией - статья 255 Уголовного кодекса Украины;





Действия, совершенные с целью захвата государственной власти - часть 1 статьи 109 УК Украины;





Злоупотребление властью - часть 1 статьи 364 УК Украины.

"В 2014 году наша преступная организация реализовала намерение захвата государственной власти путем назначения исполняющего обязанности Президента Украины в парламенте и досрочного прекращения полномочий парламента", - утверждает политик.

Жвания заявил, что для реализации плана по захвату власти, по поручению своего соратника Петра Порошенко и других участников "преступной организации", он лично давил на тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с целью заставить его подать в отставку. После этого, как сообщил политик, "группировкой" был реализован пан по передаче власти Александру Турчинову, в качестве и.о. президента, и Арсению Яценюку, в качестве главы правительства.

"При этом нами были совершены многочисленные нарушения конституции и законов Украины, что было прикрыто так называемой "революционной целесообразностью". Я подробно - на десятках страниц описал все детали совершенного нами преступления, назвал фамилии участвующих лиц и степень их участия в захвате власти. Мое заявление о совершении преступлений - официальный документ и власть теперь не сможет игнорировать правду. Люди, виновные в совершении государственного переворота, принесшие горе миллионам соотечественников, будут наказаны. Я в это верю. Я сделаю для этого все, что будет в моих силах", - резюмировал Жвания.

Видео: YouTube/ Правда Давида Жвании

Напомним, вчера экс-нардеп раскритиковал ГБР за то, что по его мнению, оно фактически оправдало бывшего и.о. президента Александра Турчинова по делу об аннексии Крыма Россией.

Ранее мы писали, что Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал Жвания.