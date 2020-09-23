В Украине вырастили самый большой алмаз в мире, вес которого достиг 109 каратов. Неограненный камень уже внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Его вырастили в киевской лаборатории, но сейчас он находится в США, где после сертификации рекорда его изучают иностранные эксперты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уточняется, что до украинского рекордсмена самым крупным выращенным алмазом был камень от 10 до 20 каратов.

По словам президента Союза ювелиров Украины Дмитрия Выдолоба, по своим физико-геммологическим свойствам лабораторно выращенные алмазы ничем не отличаются от натурального камня. А стоят они дешевле, потому что выращивание полностью контролируется человеком, и камни не нужно искать в недрах Земли.

Известно, что алмаз в 109 каратов уже купили за полмиллиона долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано фото самого крупного в истории России цветного алмаза, который пока никак не назвали.

Также мы сообщали, что в Канаде нашли крупнейший алмаз столетия размером с куриное яйцо.