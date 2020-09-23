Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область, где будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020", которые проводят по стандартам НАТО.

По данным "Укринформ", глава государства понаблюдает за учениями отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне "Широкий Лан", где будет применен противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Уточняется, что ПТРК FGM- 148 Javelin будет применен в Украине впервые. Это переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin, которому присущ принцип "выстрелил-забыл", т.е. оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.

Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, летящих на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА. В США он принят на вооружение в 1996 году. А в Украину первые комплекты поступили в 2018 году.

Напомним, США запретили Украине использовать Javelin на Донбассе. Также мы сообщали о том, что Минобороны Украины отчиталось о получении американских Javelin.