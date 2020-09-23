Харьковская область в очередной раз выбилась в лидеры антирейтинга по суточному приросту случаев коронавирусной болезни. За ней в списке следуют Тернопольская область и Киев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Телеграм-канале Минздрава "Коронавірус-інфо".

Данные по заболеванию Covid-19 на 23 сентября 2020 года

Винницкая область - 5 455 (+78)





Волынская область - 7 132 (+101)





Днепропетровская область - 4 394 (+176)





Донецкая область - 2 634 (+129)





Житомирская область - 5 191 (+70)





Закарпатская область - 9 343 (+78)





Запорожская область - 3 149 (+115)





Ивано-Франковская область - 12 811 (+136)





Кировоградская область - 1 024 (+19)





г. Киев - 20 335 (+307)





Киевская область - 8 148 (+128)





Львовская область - 19 045 (+252)





Луганская область - 814 (+47)





Николаевская область - 2 643 (+71)





Одесская область - 12 130 (+287)





Полтавская область - 1 630 (+55)





Ровенская область - 11 459 (+106)





Сумская область - 3 280 (+96)





Тернопольская область - 12 069 (+337)





Харьковская область - 15 908 (+403)





Херсонская область - 868 (+31)





Хмельницкая область - 5 049 (+112)





Черновицкая область - 13 448 (+144)





Черкасская область - 3 238 (+93)





Черниговская область - 3 537 (+126)

Всего, по состоянию на утро 23 сентября, поступило 3 819 сообщений о подозрении на Covid-19. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сегодня общее число случаев коронавирусной болезни выросло до 184 734.

Ранее мы писали о том, что карантинные ограничения, по состоянию на вторник, 22 сентября, могли быть ослаблены только в двух областях Украины.