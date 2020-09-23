Киев занял третье место антирейтинга по суточному приросту случаев коронавируса. Фото: Страна

Харьковская область в очередной раз выбилась в лидеры антирейтинга по суточному приросту случаев коронавирусной болезни. За ней в списке следуют Тернопольская область и Киев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Телеграм-канале Минздрава "Коронавірус-інфо".

Данные по заболеванию Covid-19 на 23 сентября 2020 года

  • Винницкая область - 5 455 (+78)

  • Волынская область - 7 132 (+101)

  • Днепропетровская область - 4 394 (+176)

  • Донецкая область - 2 634 (+129)

  • Житомирская область - 5 191 (+70)

  • Закарпатская область - 9 343 (+78)

  • Запорожская область - 3 149 (+115)

  • Ивано-Франковская область - 12 811 (+136)

  • Кировоградская область - 1 024 (+19)

  • г. Киев - 20 335 (+307)

  • Киевская область - 8 148 (+128)

  • Львовская область - 19 045 (+252)

  • Луганская область - 814 (+47)

  • Николаевская область - 2 643 (+71)

  • Одесская область - 12 130 (+287)

  • Полтавская область - 1 630 (+55)

  • Ровенская область - 11 459 (+106)

  • Сумская область - 3 280 (+96)

  • Тернопольская область - 12 069 (+337)

  • Харьковская область - 15 908 (+403)

  • Херсонская область - 868 (+31)

  • Хмельницкая область - 5 049 (+112)

  • Черновицкая область - 13 448 (+144)

  • Черкасская область - 3 238 (+93)

  • Черниговская область - 3 537 (+126)

Всего, по состоянию на утро 23 сентября, поступило 3 819 сообщений о подозрении на Covid-19. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Минздрав показал свежую статистику распространения коронавируса по регионам. Лидирует Харьковская область. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, сегодня общее число случаев коронавирусной болезни выросло до 184 734.

Ранее мы писали о том, что карантинные ограничения, по состоянию на вторник, 22 сентября, могли быть ослаблены только в двух областях Украины.

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