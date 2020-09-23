Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам на 23 сентября
Харьковская область в очередной раз выбилась в лидеры антирейтинга по суточному приросту случаев коронавирусной болезни. За ней в списке следуют Тернопольская область и Киев.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Телеграм-канале Минздрава "Коронавірус-інфо".
Данные по заболеванию Covid-19 на 23 сентября 2020 года
- Винницкая область - 5 455 (+78)
- Волынская область - 7 132 (+101)
- Днепропетровская область - 4 394 (+176)
- Донецкая область - 2 634 (+129)
- Житомирская область - 5 191 (+70)
- Закарпатская область - 9 343 (+78)
- Запорожская область - 3 149 (+115)
- Ивано-Франковская область - 12 811 (+136)
- Кировоградская область - 1 024 (+19)
- г. Киев - 20 335 (+307)
- Киевская область - 8 148 (+128)
- Львовская область - 19 045 (+252)
- Луганская область - 814 (+47)
- Николаевская область - 2 643 (+71)
- Одесская область - 12 130 (+287)
- Полтавская область - 1 630 (+55)
- Ровенская область - 11 459 (+106)
- Сумская область - 3 280 (+96)
- Тернопольская область - 12 069 (+337)
- Харьковская область - 15 908 (+403)
- Херсонская область - 868 (+31)
- Хмельницкая область - 5 049 (+112)
- Черновицкая область - 13 448 (+144)
- Черкасская область - 3 238 (+93)
- Черниговская область - 3 537 (+126)
Всего, по состоянию на утро 23 сентября, поступило 3 819 сообщений о подозрении на Covid-19. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сегодня общее число случаев коронавирусной болезни выросло до 184 734.
Ранее мы писали о том, что карантинные ограничения, по состоянию на вторник, 22 сентября, могли быть ослаблены только в двух областях Украины.