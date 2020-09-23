В 2020 году произошло так много ураганов, что у американских метеорологов закончились имена для их названий. С такой проблемой столкнулись в Национальном ураганном центре США, где испытывают затруднения с тем, какие имена присваивать будущим тайфунам и шквалам нынешнего года. Об этом пишет Vice.

Дело в том, у метеорологов есть списки имен для ураганов на 21 букву латинского алфавита, исключая Q, U, X, Y и Z, к которым трудно подобрать имена. Каждая буква используется один раз в год и как правило, повторяется раз в шесть лет. Если вдруг эти буквы заканчиваются, метеорологи переходят на греческий алфавит.

В последний раз американские метеорологи сталкивались с такой проблемой в 2005 году, когда имена закончились 17 октября и пришлось переходить на греческие буквы.

Уточняется, что сезон ураганов в 2020 стал одним из самых масштабных в истории. В настоящее время он находится на своем пике, а закончится только 30 ноября. Только в августе метеорологи предсказали от 19 до 25 штормов в Атлантике, в то время, как за год в среднем происходит около 12 ураганов.

Ранее "Страна" писала о том, что самый мощный в этом году тайфун обрушил ураган и ливень на Японию.

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