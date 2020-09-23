Навального выписали из стационара берлинской клиники "Charite"
Врачи берлинской клиники Charite во вторник, 22 сентября, выписали российского оппозиционера Алексея Навального из стационара. Медики допускают, что полное выздоровление политика возможно.
Об этом информирует пресс-служба медучреждения.
"Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в сообщении.
По словам представителей клиники, решение обнародовать подробности состояния Алексея Навального было принято после консультации с ним и его супругой Юлией.
Напомним, инцидент с Навальным случился 20 августа. Тогда ему стало плохо на борту самолета. Навального в тяжелом состоянии поместили в больницу Томска, а через два дня политика вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.
Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". 14 сентября, стало известно, что политика полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробовал немного ходить.
Вчера, 22 сентября, во время беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер Владимир Путин заявил, что Навальный мог самостоятельно принять яд. Сам оппозиционер в ответ на предположение своего политического оппонента отшутился.