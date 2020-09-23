Врачи берлинской клиники Charite во вторник, 22 сентября, выписали российского оппозиционера Алексея Навального из стационара. Медики допускают, что полное выздоровление политика возможно.

Об этом информирует пресс-служба медучреждения.

"Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в сообщении.

По словам представителей клиники, решение обнародовать подробности состояния Алексея Навального было принято после консультации с ним и его супругой Юлией.

Напомним, инцидент с Навальным случился 20 августа. Тогда ему стало плохо на борту самолета. Навального в тяжелом состоянии поместили в больницу Томска, а через два дня политика вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". 14 сентября, стало известно, что политика полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробовал немного ходить.

Вчера, 22 сентября, во время беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер Владимир Путин заявил, что Навальный мог самостоятельно принять яд. Сам оппозиционер в ответ на предположение своего политического оппонента отшутился.