Как и предполагала накануне "Страна", действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес снова будет баллотироваться в мэры на предстоящих местных выборах, запланированных на 25 октября.

Сегодня его кандидатуру выдвинула партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Также утвердили и список партии на выборах в городской и областной советы.

Напомним, что Геннадий Кернес лечится от коронавируса в немецкой клинике. По словам его пасынка Родиона Гайсинского, состояние мэра уже улучшается и его готовят к выписке.

Как сообщалось, самолет с Кернесом на борту приземлился в Берлине 17 сентября. Его состояние медики оценивали как тяжелое, но пациент находился в сознании. Судя по декларации чиновника, лечение в Берлине обошлось ему в 4,124 миллиона гривен, еще 1,7 миллиона Кернес заплатил за услуги самолета "скорой помощи".



