Партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива" выдвинула своего лидера, Александра Вилкула кандидатом на пост мэра Днепра на грядущих местных выборах.

Об этом информирует пресс-служба политика.

"Я имею высокую честь баллотироваться в мэры Днепра. Потому что умею и хочу работать. Потому что хорошо знаю городское хозяйство. Потому что я просто не могу подвести и предать людей, которые мне доверяют. И потому, что я единственный могу составить реальную альтернативу (действующему мэру Днепра Борису) Филатову", - заявил Вилкул во время подачи документов в избирательную комиссию.

Вилкул во времена Януковича был губернатором Днепропетровской области и вице-премьером. В Раде прошлого созыва был одним из лидеров фракции "Оппозиционного блока". Баллотировался на выборах президента, набрав чуть более 4%. Затем был в первой пятерке списка "Оппоблока" на выборах в Раду, но партия не прошла барьер в 5%.

Напомним, что о возможности выдвижения Вилкула в мэры Днепра "Страна" ранее неоднократно писала.

"Таким образом, ожидается в определенном смысле римейк выборов 2015 года, когда основными соперниками были Вилкул и Филатов.

Сейчас, безусловно, позиции Филатова сильнее и социологи дают ему под 50%. Но Вилкул - фигура в городе хорошо известная. А потому, скорее всего, именно он и займёт второе место и выйдет во второй тур (если Филатов не победит в первом туре).

В любом случае, главная задача Вилкула - раскрутка своей партии и увеличение ее процента на выборах в облсовет и горсовет. И участие в мэрской гонке, очевидно, будет помогать решению этой задачи", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы давали подробный расклад по выборам в Днепре.

Также "Страна" писала, как в Днепропетровской области перед местными выборами 25 октября сразу несколько человек сменили фамилию на "Филатов".