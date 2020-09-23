Американский генерал Кит Дейтон (Keith W. Dayton) все ближе к должности посла США в Украине.

Вчера Дейтона утвердил комитет по иностранным делам Сената. Это предпоследний шаг перед его официальным утверждением в статусе посланника.

Точку должна поставить верхняя палата Конгресса, но в ней большинство имеют республиканцы. Поэтому проблем быть не должно. Впрочем, и демократы тоже против кандидатуры Дейтона.

Интересно, что 71-летний дипломат - кадровый военный, причем с уклоном в российское направление. И в этом смысле его назначение в Киев весьма симптоматично.

"Страна" напоминает, кто такой Кит Дейтон и чего ждать от него в Украине.

Военный разведчик с русским уклоном

Будущий посол действительно служил по военной линии - армии он отдал 40 лет своей карьеры. Сюда входит и служба военным атташе в России. Очень важный пост - учитывая, что РФ рассматривается Вашингтоном как основной военный соперник. Кстати, русский язык американец знает свободно. Об украинском пока неизвестно ничего.

В официальных биографиях Дейтона называют foreign area officer - "офицер по зарубежным территориям". По каким именно территориям тоже понятно - среди прочих учебных заведений, он окончил подведомственный Пентагону "Русский институт" (USARI) в городке Гармише на германо-австрийской границе.

Это учебное заведение, открытое в 1947 году под цели и задачи "холодной войны".

Дейтон занимал высокие посты в Объединенном комитете начальников штабов и штабе армии при Пентагоне. Особого внимания заслуживает его пост директора по оперативным вопросам разведывательного управления минобороны США.

Это аналог российского ГРУ и украинского ГУР. То есть военная разведка. А "оперативные вопросы" означает работу с агентурой - сердце любой разведслужбы.

В рамках этого ведомства генерал-лейтенант возглавлял группу поиска оружия массового поражения в Ираке. Отметим, что слухи о его существовании стали поводом для вторжения США в эту ближневосточную страну. Однако в 2005 году американцы официально признали, что ничего в "закромах Саддама" не нашли и сообщения о разработках оружия массового поражения было фейком, запущенным, что создать повод к войне.

Под конец большой карьеры в армии он занимался реформой палестинских спецслужб. В отставку с военной службы вышел в 2012 году.

В 2018 году Дейтон стал военным советником шефа Пентагона Мэттиса по Украине. А в мае 2020 года стало известно, что Трамп решил сделать 71-летнего генерал-лейтенанта послом в нашей стране.

Параллельно Кит Дейтон возглавляет американо-немецкий центр Маршалла. Кстати, он расположен в том же городе Гармише, где Дейтон изучал Россию в спецвузе армии США.

Часть своих материалов центр посвятил украино-российскому конфликту.

"Украина должна поладить с Россией"

В прошлом году Центр Маршалла опубликовал материал "Российское "стратегическое сдерживание" в Украине" (Russia’s "Strategic Deterrence" in Ukraine).

В этой статье говорится, что "крупное военное наступление со стороны России маловероятно". А Москва ведет политику "стратегического терпения, избегая при этом открытого военного конфликта". Также утверждается, что российская политика по Украине "направлена ​​на деэскалацию или сдерживание конфликта".

В общем, такой себе холодный душ для украинской "партии войны", которая шесть лет пугает Украину нападением Путина.

Причем из текста следует, что США в общем-то такая ситуация выгодна. Говорится, что по периметру российских границ может сложиться целая череда полузамороженных конфликтов, которые будут постоянно отравлять отношения Москвы с Западом и снижать ее влияние на сопредельных территориях - в частности, в Украине.

В другой статье, посвященной натовским перспективам Украины, центр будущего посла откровенно пишет, что без сближения с Россией для Украины блок НАТО будет практически закрыт.

Украине нужно "достичь необходимого внутриполитического консенсуса, успешно продвигать себя среди союзников по НАТО и развивать необходимое сближение с Россией", говорится в статье.

Абзацем выше авторы объясняют, зачем это нужно: "География, геология и история требуют, чтобы Украина ладила со своим огромным соседом". Киев, говорится в статье, должен убедить Москву, что вступление в Альянс ему ничем не угрожает.

А для этого, добавим от себя, нужно вести себя прямо противоположно тому, что делает украинская власть. То есть закончить войну не просто прекращением огня, а решение территориальных вопросов (и здесь единственный алгоритм - это Минские соглашения, который и Порошенко, и Зеленский отказывались выполнять).

В еще одном материале, от 3 сентября 2020 года, где анализируется российская стратегия, объясняется, зачем Россия продолжает удерживать Донбасс в статусе непризнанной территории.

"Отсутствие у России усилий по легитимации своего военного присутствия на Донбассе и ее сопротивление замораживанию конфликта предполагают, что Москва хочет оставить открытой перспективу урегулирования, позволяющего вывод войск", - говорят эксперты генерала Дейтона.

Правда, алгоритм этого урегулирования - Минские соглашения - эксперты Центра Маршалла не жалуют и называют "инструментом контроля, который не требует от Москвы субсидировать контролируемые повстанцами районы Донбасса".

Кстати, Маршалл - это генерал, который придумал план для послевоенного восстановления Европы. Он был основан на огромных финансовых вливаниях США в экономику пострадавшего от войны континента.

Поэтому в современной Украине словосочетание "план Маршалла" ассоциируется с тем, что Запад выделит нашей стране много денег на восстановление после конфликта с Россией. По крайней мере, такие надежды витали сразу после Евромайдана и первых проблем с Крымом и Донбассом.

Составить такой план для Украины даже предлагал миллиардер Джордж Сорос. Правда, по его мнению, всю затратную часть должна взять на свои плечи Германия. Однако Берлин закономерно не торопился финансировать страну, которую по факту контролировали американцы.

Да и сами США средства выделяли крайне экономно - требуя взамен менять неугодных им чиновников и принимать нужные им законы. Так выстраивалась архитектура внешнего управления Украиной.

И вот, на горизонте появился новый "управляющий". Какой "план Маршалла" готовит для нас генерал Дейтон?

Чего ждать от Дейтона Украине

Уже из означенных цитат и биографии Кита Дейтона понятно, что в Украину он едет бороться с Россией. И в этом смысле "миролюбивые" заявления Центра Маршалла смущать не должны - это лишь аналитика реальной ситуации, а не политические решения.

И амплуа Дейтона как военного специалиста по России вряд ли вызовет претензии у американских демократов.

Но есть и другие не менее важные вопросы. Главный из которых - предвыборная кампания в США. И Украина снова занимает в ней одно из центральных мест.

Дональд Трамп заинтересован, чтобы Киев наконец расследовал коррупцию своего конкурента Джо Байдена, который курировал Украину при Обаме. Но данный процесс блокировало американское посольство, которое остается и на данный момент под контролем антитрамповского лобби.

В итоге за пост посла в Украине развернулась настоящая борьба между республиканцами из окружения Трампа - они продвигали Майкла Костива, бывшего сотрудника ЦРУ и военного Кори Миллса - и демократами с Госдепом.

Именно демократы, по сообщению источника "Страны" в Вашингтоне, лоббировали назначение Дейтона. Точнее даже не демократы, а аппарат Госдепа, в котором до сих пор ключевую роль играют люди, ориентированные на противников Трампа (вроде заместителя помощника госсекретаря по делам Евразии Джорджа Кента).

Эту борьбу Трамп проиграл из-за коронавируса - некогда было заниматься чистками в Госдепе. То есть, по итогу скорее всего и при Дейтоне расследовать коррупцию Байдена в Украине никто не будет. Тем более, до выборов осталось чуть больше месяца, а после них (при любом исходе) этот вопрос уже мало кого будет интересовать в США.

Что же до российского направления, то специалист по соседней стране будет ограничивать влияние Москвы на Зеленского, рассказывали опрошенные "Страной" эксперты.

А недавно стал понятен еще один аспект нового назначенца. США явно усиливают военное присутствие в Украине - это показали полеты над нашей территорией ядерных бомбардировщиков B-52. Они, под аплодисменты Минобороны Украины, отрабатывали атаку на Крым и юг России.

С одной стороны эти новости, а также назначение высокопоставленного кадрового военного послом в Украину наводит на мысль, что американцы готовятся к войне с Россией, причем на нашей (или с нашей) территории.

С другой стороны, приведенные выше цитаты из аналитики Центра, который возглавлял Дейтон, показывает, что пока на данный момент стратегия американцев заключается не в открытой войне с Россией, а в ее "удушении" и ослаблении через сохранения тлеющих конфликтов на границах РФ.

То есть, исходя из этой логики, американцы заинтересованы в пролонгации нынешней ситуации "ни войны, ни мира" на Донбассе. То есть они не будут побуждать Украину начать открытое наступление на "ДНР/ЛНР", которое вполне может закончиться разгромом ВСУ, потерей новых территорий и дестабилизацией в стране (что Вашингтону не нужно). Но, одновременно, США будут пресекать любые попытки окончательно положить конец войне через выполнение политической части Минских соглашений.

И то, что нынешний конфликт с Россией, по оценке Центра Маршалла, мешает вступлению Украины в НАТО, вряд ли кого-то в Вашингтоне будет смущать. По факту американцы плотно контролируют нашу страну и вне альянса.