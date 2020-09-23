На Зеленом континенте, на побережье штата Тасмания 470 китов выбросились на берег. Такое поведение млекопитающих вертолетчики наблюдают с понедельника, 22 сентября. Уточняется, что на побережье обнаружено две большие группы выбросившихся на берег китов. Причина случившегося пока не известна. По предварительным данным, из первой группы погибли около 90 млекопитающих, а из второй - около 200.

Об этом сообщает ВВС.

Фото: bbc.com

Спасатели пытаются вернуть выживших животных в море, однако попытки не всегда успешны. Например, во вторник часть из 25 возвращенных в воду китов выбросились на берег повторно. В спасательной операции участвуют около 60 человек - добровольцы, полицейские, представители местных рыбоводческих хозяйств, а также сотрудники Службы охраны парков и дикой природы Тасмании.

"Мы очень разочарованы тем, что число жертв увеличилось, и наблюдается дальнейший рост смертей китов", - сказал Ник Дека из Департамента первичной промышленности Тасмании и добавил, что в среду спасатели надеются отвести в море больше китов.

Ранее "Страна" писала о том, что Исландия возобновила охоту на китов после двух лет перерыва.

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