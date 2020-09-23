Дата инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, который по данным ЦИК одержал победу на выборах, остается неизвестной. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт отказалась уточнить, когда он официально начнет свою новую каденцию.

Об этом в среду, 23 сентября, представитель главы Беларуси заявила в комментарии РИА "Новости".

"Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - сказала Эйсмонт.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.

В свою очередь Европарламент принял резолюцию, согласно которой Александр Лукашенко перестанет считаться президентом Беларуси и представителем белорусского народа со дня окончания его действующей каденции, а именно с 5 ноября.