В четверг, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику. Об этом сообщает Офис президента.

"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Напомним, на днях Словакия выдворила шестерых украинских нелегалов.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса Словакия ужесточит въезд в страну гражданам Чехии.

Так же мы сообщали, что в конце августа Словакия изменила правила въезда для украинцев, теперь чтобы попасть в страну, нужно пройти онлайн-регистрацию.