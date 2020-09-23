Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании 23 сентября рассмотрит вопросы о перераспределении расходов на 2020 год, численности граждан, подлежащих призыву на военную службу в октябре-декабре, а также о создании центра, который будет координировать работу медучреждений по трансплантации органов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского правительства.

Так, Кабмин сегодня рассмотрит проекты распоряжений о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных для Министерства здравоохранения на 2020 год и о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных для Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на 2020 год.

Кроме того, правительство рассмотрит инициативы о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации в здании Национального художественного музея Украины, об образовании специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплант-координации" и об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре-декабре 2020 года.

Также Кабмин рассмотрит проекты постановлений о создании на государственной границе межрегиональных территориальных органов Госпродпотребслужбы, об утверждении Порядка осуществления мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов и о внесении изменений в Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций.

Напомним, на прошлой неделе правительство поддержало использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещенного лица.

Ранее мы писали, что Кабмин разрешил театрам и кинотеатрам работать в "оранжевой" зоне карантина.