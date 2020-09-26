Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 26 сентября. Этот 9-й лунный день в знаке зодиака Водолей окажется для многих критическим, когда нужно быть готовым к борьбе с обольщениями и обманом. Постарайтесь сдерживать свою раздражительность по отношению к окружающим.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня темпераментные Овны способны заставить любого человека из своего окружения ощутить себя смелым, сильным, решительным и мужественным. Вы генерируете мощную энергию мотивации для близких, которая заставляет их действовать.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы будут способны сегодня успокаивать коллег и близких, учить их продумывать каждое действие и бережно относится друг к другу. Рядом с вами любой человек может ощутить себя в безопасности. Стабильность и точность - главное ваше кредо.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня вокруг Близнецов будет витать аура молодости и беззаботности. Вы сможете легко общаться, выходить за рамки привычного и обучаться чему-то новому. Пронаблюдайте за вашим окружением и поверьте в свою способность договориться с кем угодно.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки настолько уверены в себе, что своей энергетикой могут легко подавлять волю близких. Вы невольно можете сделать окружение слабым и тем самым обидеть своего партнера. Ведь, согласитесь, не каждому понравится, чтобы абсолютно все за них решал другой.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львы находятся в состоянии радости и дарят своему окружению ощущение праздника. Продолжайте заниматься любимым делом, излучайте позитивную энергию и заряжайте всех вокруг прекрасными флюидами любви, счастья и гармонии. Вечером можно пойти на свидание или организовать вечеринку с теми, кто близки вам по духу.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы могут заниматься повседневными делами, не ощущая при этом, что обременяют себя рутинными обязательствами. Вы ощущаете себя в потоке, вам вполне хватает сил, чтобы справиться с рабочими и домашними задачами. При этом вас могут окружать такие же трудоголики, которых вы заряжаете исполнительностью.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы будут находиться в ресурсном состоянии. Вы можете заметить, что и на других ваша энергетика действует ободряющее. В вашем присутствии другие незаметно для себя станут подбирать слова и выпрямлять осанку, включать чувство такта и улучшать манеры.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вокруг Скорпионов может сложиться не совсем благоприятная среда. Рядом с вами одни люди могут погрузиться в депрессию и самокопание, ощутить себя чужими или одинокими, другим захочется развиваться, расцветать и обладать большим, чем у них есть. Все это будет отражать и ваше противоречивое настроение, которое будет колебаться от радости до уныния.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня у вас будет достаточно энергии, которая привнесет финансовый успех и изобилие. Для того, чтобы в руки скорее пришла удача, Стрельцам необходимо отыскать в себе внутреннего ребенка и не опасаться завязывать новые знакомства и контакты, участвовать в интересных проектах и открываться возможностям.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам необходимо быть готовыми к новому жизненному этапу, для которого потребуется сильная концентрация и воля. Расположенные к карьеризму представители знака могут дорасти до самых высоких должностей. Градус ответственности это повысит неимоверно, поэтому будьте готовы к широкому кругу обязательств.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев может сегодня зашкаливать энергия свободы, ощущение вседозволенности и безграничной реализации. Вы можете понять, что можете изменить жизнь и добиться чего-то важного, если освободитесь от условностей и стереотипов.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы при желании могут формировать вокруг себя поле, исцеляющее близких от хандры и сезонных болезней. Сегодня вам откроется способность, позволяющая дарить окружающим веру и надежду в исполнение их желаний.