На рассвете среды, 23 сентября, под Киевом в Софиевской Борщаговке вспыхнул шестиэтажный жилой дом. Пожар быстро охватил крышу здания. Как сообщается на сайте региональной ГСЧС, огонь уже удалось локализовать.

"23 сентября в 05:25 в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже в квартире возник пожар с распространением на кровлю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент пожар локализован на площади 300 кв. м. К тушению привлечены 36 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские спасатели потушили пожар на Дарницкой свалке и рассказали о возникшей проблеме.

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