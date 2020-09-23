Президент США Дональд Трамп готов первым в стране испытать на себе американскую вакцину от коронавируса, когда она будет готова.

Об этом во вторник, 22 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

"Президент уже говорил, что будет счастлив стать и первым в стране человеком, который примет эту вакцину, и последним, в зависимости от того, как будет лучше для американского народа. Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он безусловно согласен опробовать ее", - сказала пресс-секретарь.

Так же, отвечая на вопрос о разработках препарата в РФ и Китае, представитель Трампа добавила, что президент "снимет шляпу", если другая страна первой создаст эффективный препарат. В то же время она не уточнила, готов ли будет глава государства опробовать на себе иностранную вакцину.

Кроме того Макэнани заявила, что, по мнению Вашингтона, лидирует сейчас вакцина, разрабатываемая специалистами из Оксфорда.

"Ни одна вакцина еще не прошла третью стадию клинических испытаний, кроме оксфордской", - сказала Макэнани и добавила, что в США сейчас разрабатываются шесть вакцин, две из которых проходят третью стадию испытаний.

Пресс-секретарь президента США отметила, что государство ставит цель получить около 100 миллионов доз препарата к концу этого года.

Видео: YouTube/ CNBC Television

Напомним, недавно Трамп заявил, что к апрелю 2021 года он рассчитывает на старт массовой вакцинации в США. К тому времени удастся изготовить такие объемы препарата, которых хватит для иммунизации всех жителей Штатов.

Ранее мы писали, что во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее уже испытала на себе одна из дочерей российского лидера.