В Украине по состоянию на утро среды, 23 сентября, зафиксировано 3 497 новых случаев заражения Covid-19. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 184 734 человека.

Отметим, что это почти повторение антирекорда 17 сентября, когда за сутки было выявлено 3 584 новых зараженных.

Вчера, 22 сентября, в Украине было зафиксировано 2 884 новых случаев заражения, а общее число выявленных эпизодов Covid-19 составляло 181 237.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 705 пациентов с этим диагнозом (+ 63 за сутки). Выздоровели уже 81 670 жителей страны (+ 1 769). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 99 359 человек (+ 1 665 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что Зеленский обсудил по телефону с Трюдо коронавирус, Донбасс и отмену виз

Между тем Трамп с трибуны ООН призвал наказать Китай за коронавирус.

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