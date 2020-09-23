Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Федеративной Республике Нигерия и Тунисской Республике.

Соответствующие указы №404/2020 и №405 /2020 глава государства издал во вторник, 22 сентября.

Так, послом Украины в Федеративной Республике Нигерия стал Валерий Николаевич Кирдода. Ранее он был послом Украины в Алжире и Мали по совместительству.

Представлять Украину в Тунисской республике, согласно президентскому указу, будет Владимир Хоманец. До этого он занимал пост главы Департамента экономической дипломатии министерства иностранных дел.

Напомним, недавно послом Украины в Италии был назначен Ярослав Мельник, который последние пять лет работал руководителем Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский освободил от должности посла Украины в Корее и назначил новых глав дипмиссий в Израиле и Казахстане.