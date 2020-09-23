В России скончался очередной ветеран сцены. Здесь, в санатории Пушкинского городского округа Московской области умер знаменитый конферансье и режиссер Арнольд Гумницкий, который работал еще с Леонидом Утесовым и Иосифом Кобзоном. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает "Пятый канал".

На данный момент причина смерти Арнольда Гумницкого официально не названа. Предположительно, его похоронят на Востряковском кладбище.

В качестве конферансье Гумницкий работал с такими знаменитыми артистами, как Иосиф Кобзон, Леонид Утесов и многие другие. Арнольд Гумницкий так же исполнял юмористические номера, куплеты и пародии.

За свою карьеру в качестве режиссера он участвовал в создании театральных программ, таких, как "Эстафета Садовое кольцо", к 70-летию "Вечерней Москвы" - "Московских окон негасимый свет".

Ранее "Страна" сообщала, что в России умер актер Виктор Проскурин, звезда фильмов "Большая перемена" и "Приключения Шерлока Холмса".