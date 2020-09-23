Украинские врачи обнародовали съемки, которые наглядно демонстрируют, как именно коронавирус Covid-19 уничтожает легкие своей жертвы.

Тернопольские врачи показали поэтапные изменения в легких своих пациентов в результате поражения коронавирусом. Об этом говорится в официальном Facebook Управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации.

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы. Вот таким образом при коронавирусной инфекции легкие покрываются "матовым стеклом", - пояснили снимки врачи.

Ранее "Страна" в материале "Ковид-приписки" выясняла, ставят ли украинцам ложные диагнозы по коронавирусу ради доплат врачам и больницам.

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