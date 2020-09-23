На орбите произошло серьезное ЧП с международной космической станцией (МКС). Она могла быть элементарно сбита космическим мусором неизвестного происхождения.

Чтобы избежать столкновения, диспетчеры NASA и российского Центра управления полетами (ЦУП) с помощью корабля "Прогресс" совершили маневр по уклонению от возможного столкновения.

Об этом передает пресс-служба NASA.

Прогнозируемая траектория движения обломков проходила в пределах 1,39 км от МКС. С помощью маневра орбиту станции подняли, и пересечения с траекторией движения мусора удалось избежать.

Американские астронавты на время пролета космического мусора мимо МКС перебрались в российский сегмент станции, чтобы быть ближе к космическому кораблю "Союз МС-16", как того требуют правила техники безопасности.

После завершения маневра уклонения экипаж вновь открыл люки между американским и российским сегментами МКС и возобновил свою обычную деятельность.

Между тем глава NASA Джим Брайденстайн обратил внимание на то, что с начала 2020 года МКС уже в третий раз пришлось уклоняться от космического мусора. Кроме того, по его словам, за последние две недели потенциально опасные ситуации, связанные с космическим мусором, возникали трижды.

Ранее "Страна" сообщала, что астронавт Крис Кэссиди показал фото лесных пожаров в Калифорнии, сделанные с борта МКС.