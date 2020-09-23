Прерванный полет. В лайнер с вице-президентом США Майком Пенсом на борту попала птица
Вчера, 22 сентября, в США едва не произошла авиационная катастрофа, в которой мог погибнуть вице-президент США Майк Пенс. Когда лайнер с высокопоставленным деятелем администрации Трампа вылетел из аэропорта Манчестера (штат Нью-Гэмпшир - Ред.) в самолет врезалась огромная птица.
Об этом передает CNN со ссылкой на представителя Белого дома
Командир правительственного лайнера принял решение вернулся в аэропорт после столкновения с птицей.
По словам источника, самолет вернулся в аэропорт Манчестера из-за протокольных мер предосторожности. Ожидается, что в столицу вице-президента и сопровождающих его лиц доставит грузовой самолет.
Майк Пенс во вторник участвовал в Нью-Гэмпшире в предвыборных партийных мероприятиях в поддержку кампании президента Дональда Трампа.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп и Пенс будут каждый день проходить проверку на коронавирус.