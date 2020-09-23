Вчера, 22 сентября, в США едва не произошла авиационная катастрофа, в которой мог погибнуть вице-президент США Майк Пенс. Когда лайнер с высокопоставленным деятелем администрации Трампа вылетел из аэропорта Манчестера (штат Нью-Гэмпшир - Ред.) в самолет врезалась огромная птица.

Об этом передает CNN со ссылкой на представителя Белого дома

Командир правительственного лайнера принял решение вернулся в аэропорт после столкновения с птицей.

По словам источника, самолет вернулся в аэропорт Манчестера из-за протокольных мер предосторожности. Ожидается, что в столицу вице-президента и сопровождающих его лиц доставит грузовой самолет.

Майк Пенс во вторник участвовал в Нью-Гэмпшире в предвыборных партийных мероприятиях в поддержку кампании президента Дональда Трампа.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп и Пенс будут каждый день проходить проверку на коронавирус.