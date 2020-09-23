Комитеты Сената США по Национальной безопасности и вопросам финансов опубликовали отчет о работе сына кандидата в президенты Америки Джо Байдена, Хантера, в газовой компании Burisma.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Гресли Рон Джонсон и Чак Гресли считают, что в работе Байдена-младшего присутствовали конфликты интересов.

"Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, что было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию по Украине", - указано в отчете.

Также там написано, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сообщала о некорректности, которую создавало участие сына Байдена в правлении Burisma.

В 87-страничном отчете говорится, что кандидат в президенты США пытался оказывать давление на Украину в попытке уволить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, чтобы остановить расследование в отношении правления Burisma.

Накануне сенатор Рон Джонсон, который занимается расследованием в отношении Байденов в Украине, заявил, что отчет "думаю, обнаружит, что его не стоит выбирать президентом Соединенных Штатов".

В штабе Байдена документ раскритиковали и назвали манипуляцией, специально опубликованной за шесть недель до выборов.

Напомним, республиканцы в сенате США на фоне обнародования в Украине пленок с разговорами вероятного кандидата от демократов на выборах президента Джо Байдена дали новый ход делу против его сына Хантера. Сенатский комитет по внутренней безопасности и правительственным делам проголосовал за вызов для дачи показаний свидетеля по делу Байдена-младшего.

Как сообщала "Страна", громкая история с "пленками Байдена - Порошенко", которые обнародовал нардеп Андрей Деркач, вызвала бурную реакцию в США в свете скорого официального старта предвыборной гонки.