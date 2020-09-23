Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что вынужден ввести в стране новые карантинные ограничения на срок около полугода из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы оставляем за собой право использовать большую огневую мощь с гораздо строже ограничениями", - заявил он.

Так, будет увеличен список общественных мест, где теперь запрещено будет появляться без медицинской маски, планируется разработать процесс контроля за соблюдением новых ограничений, для чего могут привлечь и военнослужащих.

Все заведения общественного питания Британии с 23 сентября обязуются закрываться не позднее 22:00, а обслуживание барных стоек, стоячих мест и прочего, кроме столиков, запрещено. Новые ограничения предусмотрены примерно на полгода, однако срок может меняться, в зависимости от ситуации в стране.

Отметим, За последние сутки в Британии зафиксировали 4 926 новых заражения коронавирусом по сравнению с 4 368, о которых сообщалось днем ранее. Кроме того, врачи сообщают о росте смертности - 37 умерших пациентов с коронавирусом по сравнению с 11 за понедельник, 21 сентября.

Напомним, граждане Великобритании, нарушающие самоизоляцию несмотря на положительный тест на Covid-19, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 364 тысячи гривен по курсу - Ред.). Новая мера борьбы с нарушением карантина будет действовать с 28 сентября.

Как сообщала "Страна", британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса.