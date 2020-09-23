Неля Штепа, занимавшая пост мэра города Славянска Донецкой области с 2010 по 2014 годы, вновь выдвинула свою кандидатуру на эту должность. На местных выборах она будет избираться от "Партии мира и развития".

Об этом Штепа сообщила своим подписчикам в Фейсбук.

"Родные мои, теперь официально я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от "Партии мира и развития"! - написала в соцсети Неля Штепа и опубликовала удостоверение кандидата.

После окончания института и до избрания мэром Славянска в 2010 году Штепа работала в школе, затем в райкоме комсомола и в руководстве разных предприятий.

В апреле 2014 года "народным мэром" города себя объявил Вячеслав Пономарев. А 9 мая Штепа на центральной площади Славянска призвала горожан прийти 11 мая на референдум о самоопределении так называемой "ДНР".

В июле, после перехода Славянска под контроль украинских военных, ее задержали. Штепе объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической группы. Полтора года женщина провела в заключении, пока осенью 2017 года суд не изменил ей меру пресечения на домашний арест.

"Страна" публиковала подробный материал о том, как ее сажали и освобождали.

А в январе этого года Штепа согласно решению ЕСПЧ получила компенсацию в размере 3600 евро за нарушение права на свободу.