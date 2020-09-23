В ООН назвали щедрым предложение Путина о бесплатной вакцине
Представители Организации Объединенных Наций пообещали рассмотреть предложение президента РФ Владимира Путина о предоставлении бесплатной вакцины от коронавируса российского производства сотрудникам ООН.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, представитель России в ООН Василий Небензя показал членам организации записанное Путиным видео с обращением, в котором тот предлагает сотрудникам бесплатную дозу экспериментальной вакцины, заявив, что от организации якобы поступали такие запросы. Кроме того, глава РФ предложил собрать онлайн-конференцию для кооперацию по созданию вакцины на основе российского препарата.
"Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, мы предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений", - сказал Путин.
В Организации Объединенных Наций предложение Путина назвали щедрым и пообещали его изучить
Напомним, Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, которую первой на себе испытала дочь президента России Владимира Путина. Киев предпочтет производителей из Евросоюза и США.
Как сообщала "Страна", российский артист Михаил Боярский, который потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, просто переволновался.