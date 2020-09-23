Представители Организации Объединенных Наций пообещали рассмотреть предложение президента РФ Владимира Путина о предоставлении бесплатной вакцины от коронавируса российского производства сотрудникам ООН.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, представитель России в ООН Василий Небензя показал членам организации записанное Путиным видео с обращением, в котором тот предлагает сотрудникам бесплатную дозу экспериментальной вакцины, заявив, что от организации якобы поступали такие запросы. Кроме того, глава РФ предложил собрать онлайн-конференцию для кооперацию по созданию вакцины на основе российского препарата.

"Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, мы предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений", - сказал Путин.

В Организации Объединенных Наций предложение Путина назвали щедрым и пообещали его изучить

Напомним, Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, которую первой на себе испытала дочь президента России Владимира Путина. Киев предпочтет производителей из Евросоюза и США.

Как сообщала "Страна", российский артист Михаил Боярский, который потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, просто переволновался.