Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия столкнется с последствиями, если немедленно не объяснит отравление оппозиционера Алексей Навального "Новичком", от которого ранее чуть не скончался Сергей Скрипаль и пострадали двое британцев.

Об этом он заявил в ходе 75-й Генеральной ассамблеи ООН, передает Elysee.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник потребовал от России немедленных объяснений по поводу отравления российского оппозиционера, критика политики Кремля Алексея Навального. Об это шла речь во время выступления Макрона на Генеральной Ассамблее ООН, передает Reuters.

"Мы не потерпим применения химического оружия в Европе, России или Сирии", - заявил Макрон.

Он предупредил руководство РФ, что Париж не позволит пересечь красную черту с химическим оружием.

"Это разъяснение должно быть быстрым и неоспоримым, потому что мы будем обеспечивать соблюдение наших красных линий", - сказал Макрон.

Он не уточнил, каике шаги предпримет Франция, если Россия не предоставит удовлетворительных объяснений.

Напомним, стали известны новые подробности телефонной беседы 14 сентября президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. По данным французской газеты Le Monde, глава Кремля назвал оппозиционера Алексея Навального простым интернет-баламутом, а также предположил, что тот мог сам принять яд.

Как сообщала "Страна", после отравления Алексея Навального в Еврокомиссии разрабатывают механизм введения односторонних санкций ЕС за нарушения прав человека в любой стране мира. Его могут назвать именем российского оппозиционера.

Также "Страна" писала, что российский оппозиционер Алексей Навальный поделился кадром из клиники "Шарите" в Германии, где он лечится от отравления. Также он рассказал о том, как протекает его процесс восстановления.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.

В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.