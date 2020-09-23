Алексей Навальный отреагировал на публикацию подробностей телефонного разговора Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в котором президент России допустил, что оппозиционер мог сам принять яд.

В Фейсбук Навальный с иронией обыграл эту версию главы Кремля.

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - написал оппозиционер.

Оппозиционер, несмотря на то, что вроде бы больше полумесяца находился на грани жизни и смерти, уже очень активно ведет соцсети. Ранее он подробно рассказал подписчикам о своем восстановлении в "Шарите".

Он также публиковал длинный пост о том, как за ним ухаживала жена.