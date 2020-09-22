Американский Комитет по иностранным делам Сената поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла Соединенных Штатов в Украине, после того, как президент Дональд Трамп выдвинул такое предложение.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по иностранным делам Сената США.

Для окончательного назначения, Дейтона еще предстоит утвердить на должности посла в Украине полному составу верхней палаты Конгресса, большинство в которой - республиканцы. Глава комитета Джим Риш уверен, что кандидатуру Дейтона все же утвердят.

"Я рад, что Комитет сегодня утром принял пятнадцать кандидатов (на разные должности, - ред.). Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии таУкраины на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США ", - заявил он.

На данный момент Кит Дейтон является старшим советником по вопросам обороны США в Украине, возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а ранее служил военным атташе в посольстве США в РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп передал на утверждение в Сенат кандидата на должность посла Соединенных Штатов в Украине Кита Дейтона.

Как сообщала "Страна", после президентских выборов в США, которые состоятся осенью текущего года, специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый американский посол в Украине Кит Дейтон. Однако пока его назначение затягивается из-за пандемии коронавируса.

Также "Страна" писала, что новым послом США в Украине может стать 54-летняя Кристина Квин. Об этом сообщил сам временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.