Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) рассказал о разрушительных последствиях ведения бизнеса в США украинским олигархом Игорем Коломойским. Также журналисты обнаружили, что в схеме вывода Коломойским денег из Украины был задействован Deutsche Bank.

Расследование опубликовано на сайте ICIJ.

В начале материала журналисты упоминают взрыв печи на заводе Warren Steel в Огайо в 2011 году, в результате которого помещение было сильно повреждено, а двое рабочих оказались в больнице с ожогами.

После происшествия федеральные инспекторы обнаружили серьезные нарушения безопасности на заводе, а рабочие ругали условия труда, жалуясь, что их замечания руководство игнорировало.

Тот взрыв стал одним из первых бедствий, обрушившихся на американский бизнес Коломойского, "известного своей деспотичной манерой и размахом коррупционных афер".

Более десяти лет Коломойский выкачивал миллиарды долларов из ПриватБанка, совладельцем которого являлся, и с помощью дерзкой схемы отмывал деньги через сеть компаний по всему миру.

Расследование журналистов показало, что глобальный кредитор Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании, переведя более 750 миллионов долларов для бизнеса Коломойского в Соединенных Штатах.

Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют для покупки игрушек миллиардеров - таких как яхты и дорогие украшения. Коломойского больше интересовала недвижимость в самом сердце Америки. Более десяти лет он создавал империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде, здание Motorola в северном Иллинойсе и бывшую штаб-квартиру Mary Kay Cosmetics в Далласе.

Как выяснил ICIJ, Коломойский оставил за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на имущество, опасных производственных условий, безработных и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, объявивших о банкротстве.

Законы требуют, чтобы банки не допускали отмывания денег, особенно когда средства проходят через юрисдикции с высоким уровнем риска вроде Украины и Карибского бассейна. Тем не менее, ICIJ обнаружил, что за шесть лет Deutsche Bank тайно и под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова перевел не менее 490 миллионов долларов из компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, в компании в Делавэре - одном из крупнейших мировых финансовых убежищ. Большая часть этих денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.

Еще 268 миллионов долларов прошли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы происходили с 2007 по 2013 год. Они остановились только тогда, когда Коломойский и его соратники прекратили свои покупки.

Расследование ICIJ основано на сотнях конфиденциальных документов ПриватБанка, включая аудит его проблемных финансов, которые впервые показывают, как деньги тайно перемещались по всему миру. В нем также использовалась утечка более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, переданных ICIJ наряду с судебными протоколами и десятками интервью.

Deutsche Bank заплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние три года за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег в США. Банк отказался отвечать на письменные вопросы ICIJ о сделках с участием Коломойского и его компаний, заявив, что по закону ему запрещено говорить о клиентах или любых переводах, которые он мог осуществить. Банк заявил, что он признал "прошлые слабости" и "извлек урок из ошибок".

Ранее "Страна" писала, чем грозит Коломойскому расследование его деятельности в США.