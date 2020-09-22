Полиция Санкт-Петербурга, "прославившегося" в последнее время убийствами с последующим расчленением жертв, расследует очередное такое преступление. Правоохранители культурной столицы России задержали актера 53 лет по подозрению в убийстве транссексуала из Таджикистана, части тела которого были найдено в реке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, убийство 24-летнего уроженца Таджикистана - трансгендера произошло в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове, куда молодой человек пришел по приглашению актера.

"Предположительно, хозяин апартаментов заподозрил своего гостя в недобрых намерениях: усыпить и обокрасть. Эти подозрения якобы и толкнули на преступление. Орудиями преступления стали сначала нож, а затем пила", - сказали в полиции.

После убийства подозреваемый скрылся в Твери, но потом вернулся в Петербург, чтобы спрятать тело убитого по частям.

В июне в реке Мга, что в Кировском районе города, был обнаружен фрагмент тела жертвы с грудными силиконовыми имплантами. Причем часть тела нашел школьник во время купания.

22 сентября правоохранители наконец задержали подозреваемого актера. Его фамилия не называется. В полиции только проинформировали, что его зовут Юрий и что он уроженец Томской области, а проживает в Петербурге.

"Злоумышленник задержан накануне в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте, 12. Оперативникам стало известно, что подозреваемый так же, как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей", - отметили в полиции.

Напомним, прошлой осенью в Петербурге убил и расчленил свою сожительницу и аспирантку историк Олег Соколов. Летом там же жена расчленила рэпера Энди Картрайта, а его останки спрятала в холодильник. Опять же этим летом еще один петербуржец после ссоры расчленил жену и выбросил ее останки в окно.