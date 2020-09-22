Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предложила проводить в аэропортах тестирование на коронавирус перед посадкой вместо проверки по прибытию, что сэкономит время и позволит отказаться от изоляции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора IATA Александра де Жюняка.

Так, в ассоциации считают, что проводить тестирование всех пассажиров перед посадкой на рейс будет проще и дешевле, чем отправлять их на самоизоляцию на 14 суток после прибытия в пункт назначения.

"Ожидается, что тесты, которые может проводить в том числе немедицинский персонал, будут доступны уже в ближайшие недели. Эти тесты должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами. Пока мы не видим альтернативного решения, которое было бы менее сложным или эффективным", - указано в сообщении.

Отмечается, что вынужденная изоляция резко негативно влияет на туристическую отрасль, а быстрые тесты на коронавирус сможет себе позволить каждый, ведь стоить они будут всего семь долларов за штуку.

Напомним, соединенные Штаты больше не будут проводить обязательную проверку на коронавирус пассажиров в аэропорту. Так, была отменена обязательная проверка состояния здоровья пассажиров, прибывающих из стран "красной" зоны карантина: Китая, Ирана, шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Туристы и граждане из этих стран накануне должны были приземляться в одном из обозначенных 15 аэропортов для точного определения состояния здоровья.

Как сообщала "Страна", граждане Великобритании, нарушающие самоизоляцию несмотря на положительный тест на Covid-19, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 364 тысячи гривен по курсу - Ред.). Новая мера борьбы с нарушением карантина будет действовать с 28 сентября.