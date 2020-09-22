В селе Мартусовка Киевской области возник пожар на территории Бориспольской исправительной колонии №119. В ней содержится не менее 500 заключенных.

Об этом сообщает сайт "Обозреватель". По информации сайта, угрозы для жизни заключенных не возникло.

По словам источника издания, возгорание произошло в здании, где размещено производство паллет, за которое администрация колонии не несет ответственности. Его причина пока не установлена.

Огонь довольно быстро удалось потушить, хотя на фото и видеокадрах он выглядит довольно масштабным.

Ранее "Страна" рассказывала о пожаре на на свалке в Дарницком районе Киева, из-за которого в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление.

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